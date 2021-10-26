Экс-участник шоу "Холостячка-2", который покинул проект по собственному желанию, Игорь Присяжнюк рассказал, кто, по его мнению, наиболее симпатичен главной героине Злате Огневич.

Тренер по плаванию в интервью "РБК Украина" заявил, что, по его мнению, вероятно, попадут в финал 37-летний бизнесмен Дмитрий Шевченко и 32-летний блогер и психолог Роман Свечкоренко.

Стоит отметить, такая версия не лишена логики. Дмитрий был один из первых, с кем Огневич поцеловалась, а Роман получил шанс вернуться на проект после того, как покинул его в 6 выпуске.

Узнав, что Свечкоренко официально женат, она отправила его домой решить вопрос с разводом, отметив, что после этого он может вернуться в проект.

Что касается самого Присяжнюка, то он ушел из "Холостячки" по собственному желанию. Он признался, что не планировал долго задерживаться, поскольку не может надолго оставить работу. А на проект он пришел, потому что ему была очень интересна Злата Огневич, и он хотел познакомиться с ней лично.

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