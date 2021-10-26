Українська хіп-хоп виконавиця Альона Савраненко, яку всі знають як Alyona Alyona, поділилась відвертим особистим зізнанням на показала епатажне фото.
Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку реперки в Інстаграм.
«Всередині мене дитина. Так, мені 30, але кожного дня я відчуваю в собі дитину. І люди, які мене оточують, також відчувають дітей в середині себе. Коли ми дорослішаємо та починаємо помічати, що старіємо — дитина в середині нас починає страйкувати», - йдеться в дописі.
За словами Альони внутрішні діти найчастіше виходять на волю і проявляють себе в екстрених ситуаціях, або в ситуаціях, де перевіряється стресостійкість.
«Таким чином, коли сімейні пари сваряться, сваряться насправді не вони, а їхні внутрішні діти», - зазначила реперка.
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Ще одним проявом вона назвала спонтанні покупки.
«Можливо, своїх внутрішніх дітей треба чути та задовольняти їх бажання. Мені 30 і саме зараз я можу сказати, що дуже гарно спілкуюсь з дитиною всередині. Чітко розумію її бажання, образи, поведінку та цілком розумію її реакції на життя. Ми з нею товаришуємо», - додала Альона.
Реперка вважає, що пригнічувати внутрішню дитину шкідливо.
«Хоча іноді її вибрики нормально так псують мені життя, проте я дозволяю їй бути собою — не гальмую, не заважаю, бо сама знаю приклади, коли протягом життя люди подавляли цю дитину, а потім в 40 цей внутрішній малюк вистрелював та змінював життя так, що навіть уявити неможливо. І ці зміни не завжди були в позитивну сторону», - переконана Alyona Alyona.
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