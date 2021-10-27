Украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) готовится дать масштабный концерт в России, на котором презентует свой новый альбом, и споет новые песни.

Как пишет Politeka.net, об этом 43-летняя звезда сообщила у себя в Инстаграм. Артистка опубликовала фото, на котором предстала в пикантном боди, засветив свои невероятно стройные ножки.

«Мой новый альбом — о сильной и одновременно слабой, о побеждающей и побежденной. Ведь сила любви дарит нашей душе краски, которые позволяют по-настоящему чувствовать жизнь. Ведь любить — значит жить. Какую песню ждете?», - обратилась Лорак к поклонникам.

В комментариях эффектной красотке оставили массу приятных слов.

«Ждём все. Но больше всего хочется услышать «Стала сильнее». Думаю - это будет бомба», «Ждём все новые песни, скорее бы послушать. Чувствую, будет в самое сердечко», «Судя по названиям песен, будет очень сильный альбом, хочется услышать все, а сердце выберет любимую», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Ани Лорак рассказала о пережитом предательстве: "Бедная".

Ранее Politeka писала, что Ани Лорак с животом напоказ удивила видом на прогулке: "А внутри любовь и боль".

A еще Politeka сообщала, что Ани Лорак смутила видом в черном топике и засветила тату во время прогулки: кадры.