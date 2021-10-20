"У житті до всього потрібно бути готовим"

Популярна артистка Ані Лорак, яка нещодавно заспівала українською мовою, розповіла про зраду після розлучення з чоловіком.

Як передає Politeka.net, Ані Лорак є відомою українською співачкою. Навесні 2021 - го року вона розлучилася зі своїм чоловіком-бізнесменом Муратом Налчаджіоглу.

Так, цього разу на одному з фан-акаунтів популярної артистки Ані Лорак опублікували момент з інтерв'ю. На кадрах співачка розповідає про зраду, яку пережила (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"У мене не було...тобто нерозділеного кохання, але була зрада. Тобто ось як ти відчуваєш любов і ти відчуваєш це, але в якийсь момент тебе просто зраджують. Ось таке було, коли ти сідаєш на стільчик і хочеш спертися, а там спинки немає. І ти просто падаєш, хоча тільки що вона там була. Просто хтось її ось так швидко, щоб тобі було болючіше", — зізналася Ані Лорак.

Шанувальники співачки не залишилися байдужими і залишили їй безліч коментарів: "Бідна Ані", "Такі слова...", "Це дуже сумно", "В житті до всього потрібно бути готовим", "Сумно як".

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