Культовая голливудская актриса Анджелина Джоли впечатлила поклонников своей нестареющей внешностью после того, как в сети всплыло ее фото двадцатилетней давности.

В последнее время Джоли стала чаще появляться на публике после многолетнего затишья в своей карьере – актриса сыграла в фильме «Вечные» и теперь стала снова регулярно мелькать перед камерами в связи с его премьерой.

Поклонники Анджелины активно следят за творчеством кумира и регулярно обсуждают ее фото. Как пишет Politeka.net, в одной из фан-групп актрисы в Инстаграм решили сравнить сегодняшний образ Джоли с тем, как она выглядела двадцать лет назад.

Так, поклонники сделали коллаж из двух фото актрисы: на одном ей было 26, а другое сделано в этом году, когда Энджи исполнилось 46. Судя по снимкам, за эти годы актриса не сильно изменилась, а фанаты и вовсе утверждают, что она ни капельки не постарела.

«Ты выглядишь младше с каждым годом, красивая», «Красивая тогда и великолепная сейчас», «Она все еще одна из самых красивых женщин в мире», «Вечно молодая», «Как вино, стала лучше с возрастом», - пишут люди.

Напомним, 15-летняя дочь Джоли и Питта, которая хотела стать мальчиком, умудрилась затмить маму на красной дорожке.

Как сообщала Politeka, Джоли напомнили, какой красоткой она была раньше с другим цветом волос.

Также Politeka писала, что Джоли с новым макияжем и в платье с открытым верхом показала, как помолодела.