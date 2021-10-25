Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло, которая хотела стать мальчиком, затмила легендарную маму на красной дорожке.
Как пишет Politeka.net, Анджелина Джоли является успешной мировой актрисой. У звезды есть шестеро детей, которые носят фамилии Джоли-Питт. Трое из них биологические, а троих пара усыновила. Джоли взяла на закрытие Римского кинофестиваля дочь 15-летнюю Шайло, которая хотела стать мальчиком, и приемную дочь Захару. На мероприятии показали премьеру фильма "Вечные", в которой Анджелина сыграла одну из главных ролей.
На одной из страничек в Инстаграм появились кадры, на которых Джоли была с детьми на красной дорожке.
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Фанаты посмотрели видео тысячи раз и написали комментарии:
"Прекрасно", "Шайло - королева !!!!!", "Увидел красивых людей", "Шайло такая ангельская", "Ух ты! Все они выглядят потрясающе. Захара захватывает дух", "Красивая шайло в платье".
Напомним, Джоли напомнили, какой красоткой она была раньше с другим цветом волос
А еще Politeka писала, что помолодевшая Джоли с шикарным макияжем засветила тату, которое набила специально для приемного сына
Также Politeka сообщала, что Джоли с новым макияжем и в платье с открытым верхом показала, как помолодела