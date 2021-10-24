Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли взбудоражила образом в свободном платье на светском мероприятии по случаю премьерного показала фильма "Вечные", где сыграла ведущую роль.

Анджелина Джоли несколько дней назад присутствовала с детьми на премьере фильма «Вечные». Новые фото с Джоли, позирующей перед камерами, немало удивила сеть. В последнее время актриса давно не появлялась на публике, поэтому ее посвежевшая внешность заинтересовала фанатов.

Причем не только стройность фигуры Анджелины стала центром обсуждений, но еще и ее лицо без морщин, элегантное платье, скрывающее талию и вид рядом с детьми.

Отметим, 46-летняя актриса появилась в платье Balmain, приковав к себе взгляды публики. Оригинальный макияж и простая прическа сделали Джоли моложе и свежее, чем ранее.

На это же мероприятие 15-летняя родная дочь Джоли, Шайло, пришла в необычном сарафане. Как оказалось, в наряде песочного цвета на бретелях актриса ранее посещала пасеку на территории Французской обсерватории апиологии. Мамин сарафан перекроили для девушки.

Также мамин наряд доносила вторая, приемная дочь, Захара. В этом платье актриса блистала на премии “Оскар” в 2014 году. В Сети обсудили наряд девушки:

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