В сети появилось новое фото голливудской актрисы и режиссера Анджелины Джоли, которая продолжает удивлять публику своим моложавым видом и лицом без морщин.
Как пишет Politeka.net, на фан-аккаунте 46-летней голливудской актрисы и режиссера Анджелины Джоли, которая недавно сыграла ведущую роль в фильме "Вечные, часто появляются фото звезды.
На новом опубликованном фото Джоли предстала с идеальным макияжем на прической. Актриса надела черный наряд на брительках, который засветил одну из ее татуировок на спине.
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Поклонникам понравилась новая фотография на фан-аккаунте актрисы, они оставили много реакций.
Ранее Politeka писала, что дочь Анджелины Джоли Шайло в платье скопировала образ матери, фанаты ахнули: "Она больше похожа на...".
Напомним, что похудевшая Анджелина Джоли удивила фигурой в новой съемке на качелях: "Без слез не взглянешь".
A еще Politeka сообщала, что Анджелина Джоли поразила растяжкой, повиснув на канатах: "Выглядит такой счастливой".