В сети появилось новое фото голливудской актрисы и режиссера Анджелины Джоли, которая продолжает удивлять публику своим моложавым видом и лицом без морщин.

Как пишет Politeka.net, на фан-аккаунте 46-летней голливудской актрисы и режиссера Анджелины Джоли, которая недавно сыграла ведущую роль в фильме "Вечные, часто появляются фото звезды.

На новом опубликованном фото Джоли предстала с идеальным макияжем на прической. Актриса надела черный наряд на брительках, который засветил одну из ее татуировок на спине.

Это - буддийская мантра на палийском языке, которая должна охранять камбоджийского сына Джоли Мэддокса от злой судьбы.

Поклонникам понравилась новая фотография на фан-аккаунте актрисы, они оставили много реакций.

Ранее Politeka писала, что дочь Анджелины Джоли Шайло в платье скопировала образ матери, фанаты ахнули: "Она больше похожа на...".

Напомним, что похудевшая Анджелина Джоли удивила фигурой в новой съемке на качелях: "Без слез не взглянешь".

A еще Politeka сообщала, что Анджелина Джоли поразила растяжкой, повиснув на канатах: "Выглядит такой счастливой".