Голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі, яка вже давно не знімалася в нових фотосесіях і уникала уваги фанатів, вперше вирішила порадувати новими кадрами.

За тиждень до світової прем'єри нового супергеройського фільму Marvel "вічні", в якому на подив для шанувальників вирішила знятися і 46-річна Анджеліна Джолі, артистка вбила кадрами з незвичайної зйомки. Так, Джолі знялася для обкладинки глянцю спеціального номера, присвяченого щорічній премії видання " жінки в Голлівуді.

Актриса також поспілкувалася з редакторами і розкрила кілька подробиць зйомок супергеройської стрічки. Більшою мірою шанувальників актриси здивував її зовнішній вигляд.

"Анджеліна Джолі знялася у фотосесії для американського Elle, продемонструвавши свою гнучкість 😍 зйомка проходила в будинку актриси в Лос-Анджелесі", - сказано в підписі до відео.

Користувачі відповіли:

"Вона кайф; неперевершена👏; приголомшлива жінка!; Така худа; промениста посмішка ❤️; Анджеліна хороша, та ось ракурс якийсь невдалий; гнучкість?! На місток встала або на шпагат, ну ладно, а тут...; Ти класна!!!👏 ; Красуня🔥; красива, але дуже худенька .На руки без сліз не поглянеш)); ідеальна❤️👏; Ой, а я подумала Це Даша Астаф'єва 😄; Та так, щось з ракурсом блін. Шок. Навіщо це виклали?».

Зараз зірка більше часу приділяє справам в якості посла доброї волі ООН і проводить час з сім'єю.

Шанувальники ж люблять звертати увагу на минулі образи Джолі, якими вона вражала на публіці. Навіть у скромній сукні артистка привертала увагу до себе завдяки видатній зовнішності.

Підкреслити красу актрисі досить просто-достатньо вибрати вдалий макіяж.

Нагадаємо, що Джолі після пластичних операцій похвалилася ідеальним профілем:"ти божественна".

Як повідомляла Politeka, Джолі нагадали, якою красунею вона була в молодості:"Така ностальгія".

Також Politeka писала, що Джолі зачарувала радісним виглядом на Заході:"її давно не вистачало".