Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі розбурхала образом у вільній сукні на світському заході з нагоди прем'єрного фільму "вічні", де зіграла провідну роль.

Анджеліна Джолі кілька днів тому була присутня з дітьми на прем'єрі фільму «вічні». Нові фото з Джолі, яка позує перед камерами, чимало здивувала мережу. Останнім часом актриса давно не з'являлася на публіці, тому її зовнішність зацікавила фанатів.

Причому не тільки стрункість фігури Анджеліни стала центром обговорень, але ще і її обличчя без зморшок, елегантне плаття, що приховує талію і вигляд поруч з дітьми.

Відзначимо, 46-річна актриса з'явилася в сукні Balmain, прикувавши до себе погляди публіки. Оригінальний макіяж і проста зачіска зробили Джолі молодше і свіже, ніж раніше.

На цей же захід 15-річна рідна дочка Джолі, Шайло, прийшла в незвичайному сарафані. Як виявилося, в наряді пісочного кольору на бретелях актриса раніше відвідувала пасіку на території французької обсерваторії апіології. Мамин сарафан перекроїли для дівчини.

Також мамин наряд доносила друга, прийомна дочка, Захара. У цій сукні актриса блищала на премії "Оскар" в 2014 році. У мережі обговорили наряд дівчини:

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