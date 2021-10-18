Голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі, яка незабаром з'явиться у фільмі "Вічні", взяла участь в оригінальній фотосесії.

Як повідомляє Politeka.net, на одній з фан-сторінок красуні в мережі з'явилися фотографії та відео, зроблені для ELLEmagazine. Заради оригінальної фотосесії актрису підвісили на канати. У повітрі Джолі приймала різні пози, демонструючи чудеса розтяжки.

"Анджеліна Джолі - учасниця конкурсу "Жінки в Голлівуді 2021 року", - підписали фото автори аккаунта.

У коментарях шанувальники знаменитості залишили їй масу приємних слів.

"Вона виглядає такою щасливою", "Я люблю ці фото", "Мій Бог! Я давно не бачив Енджі такою молодою і вільною", «схоже, їй весело», «вона така кумедна», - пишуть користувачі Мережі.

Також на фан-сторінці процитували актрису Сальму Хаєк, яка схвально відгукнулася про колегу.

"Енджі виявилася іншою. Я знайшла сестру душі, яка багато в чому схожа на мене. Мені здавалося, що я знаю її все своє життя", - зазначила актриса.

Нагадаємо, що Джолі після пластичних операцій похвалилася ідеальним профілем:"ти божественна".

Як повідомляла Politeka, Джолі нагадали, якою красунею вона була в молодості:"Така ностальгія".

Також Politeka писала, що Джолі зачарувала радісним виглядом на заході:"її давно не вистачало".