Голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі, яка незабаром з'явиться у фільмі "Вічні", взяла участь в оригінальній фотосесії.
Як повідомляє Politeka.net, на одній з фан-сторінок красуні в мережі з'явилися фотографії та відео, зроблені для ELLEmagazine. Заради оригінальної фотосесії актрису підвісили на канати. У повітрі Джолі приймала різні пози, демонструючи чудеса розтяжки.
"Анджеліна Джолі - учасниця конкурсу "Жінки в Голлівуді 2021 року", - підписали фото автори аккаунта.
У коментарях шанувальники знаменитості залишили їй масу приємних слів.
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"Вона виглядає такою щасливою", "Я люблю ці фото", "Мій Бог! Я давно не бачив Енджі такою молодою і вільною", «схоже, їй весело», «вона така кумедна», - пишуть користувачі Мережі.
Також на фан-сторінці процитували актрису Сальму Хаєк, яка схвально відгукнулася про колегу.
"Енджі виявилася іншою. Я знайшла сестру душі, яка багато в чому схожа на мене. Мені здавалося, що я знаю її все своє життя", - зазначила актриса.
Нагадаємо, що Джолі після пластичних операцій похвалилася ідеальним профілем:"ти божественна".
Як повідомляла Politeka, Джолі нагадали, якою красунею вона була в молодості:"Така ностальгія".
Також Politeka писала, що Джолі зачарувала радісним виглядом на заході:"її давно не вистачало".