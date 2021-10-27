Звезда «Бумажного дома» Педро Алонсо, более известный как Берлин в сериале, опубликовал новые кадры с предстоящих серий последнего сезона и взбудоражил сеть.
Педро Алонсо получил актерское образование в Королевской школе драматического искусства, также учился в Театре де ла Данза. Мужчина увлекался играми в театральных постановках и нередко занимался преподаванием. Алонсо играет в ведущих театрах Каталонии и занимается преподаванием.
Актер ведет микроблог в Instagram, в котором публикует снимки с фотосессий, собственные рисунки и повседневные фотографии. В этот раз мужчина взбудоражил кадрами из последнего сезона.
«Похоже, скоро поездка Берлина подойдет к концу. Но мое движение, движение и всех вас, кто составляет движение под названием Сопротивление, только началось. История заканчивается, сопротивление продолжается», - написал актер.
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Пользователи сети бурно отреагировали на увиденное:
«История 🔥; Прекрасный образ👏; Тебе нравится Палермо ; не могу поверить, что скоро конец; это разбивает сердце, не могу дождаться; индийские фанаты Берлина; Потрясающе ❤; Берлинские фанаты поразили ❤️; мне будет его не хватать, эти эмоции…».
Ранее 32-летняя актриса "Токио" из сериала опубликовала у себя в Инстаграм кадры, сделанные во время съемок трогательного эпизода последнего сезона, в котором ее героиня Токио проводила время со своим возлюбленным Рио. На фото парочка обнималась, смотрела на звезды и танцевала.
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