Популярная украинская певица Даша Астафьева, рассказавшая о своем отдыхе в известном отеле, решила устроить там фотосессию и специально выбрала сразу несколько интересных образов.

Даша не увлекается одними песнями, она также пробует себя в роли диджея, модели и иногда актрисы. Астафьевой также нравится сотрудничать с косметическими брендами, поэтому она часто снимается в рекламных роликах для них.

Недавно Даша рассказала, что была впечатлена видом отеля, в которой ей удалось побывать. Вместе с фотографом Даша решила показать не только модные луки, но и саму красоту места, где они оказались.

В платьях с внушительным декольте и в скромном наряде с закрытым верхом Астафьева смогла выглядеть одинаково привлекательно, так как как она активно занимается собой и ее фигуре могут позавидовать многие.

Исполнительница, как известно, уже не первый год работает моделью, а не только певицей. За это время Даша получила много опыта и прославилась также за несколько своих уникальных фотосетов. Успела побывать Астафьева и в роли актрисы, поэтому перед камерой чувствует себя совершенно уверенно и спокойно.

На новых кадрах в коротеньком платье Астафьевой удалось показать, как она похудела за время последних тренировок и преобразилась в целом.

Напомним, Астафьева раскованно продемонстрировала достоинства фигуры в кружевах с сеточкой.

Как сообщала Politeka, Астафьева в красном купальнике неожиданно нарвалась на критику.

Также Politeka писала, что Астафьева заговорила о сердечных делах в отпуске.