Украинская актриса Дарья Петрожицкая, которая известна по роли в популярном сериала "Папик", позабавила странными развлечениями на гастролях в Одессе.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у Петрожицкой появилось множество фото и видео со спектакля «Сильные слабые женщины», в котором она играет одну из главных ролей. Коллектив отправился в гастроли по Украине. Судя по отметкам актрисы, они давали спектакль в Николаеве, после чего отправились в Одессу.

В Одессе Петрожицкая стала делиться счастливыми моментами, показывая, как наслаждается морем. Также с коллегой она устроила странные развлечения на пирсе. Петрожицкая пыталась достать рукой до воды, пока подружка держала ее за вторую руку. Девушки смеялись и выглядели счастливыми, несмотря на ветер и не самую комфортную температуру.

Отметим, что после «Папика» карьера Петрожицкой пошла вверх. Актриса приняла участие во многих телевизионных проектах, а также снялась еще в нескольких сериалах.

Напомним, что Даша Петрожицкая в новогоднем костюме показала, чем занималась до славы: «Удача».

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