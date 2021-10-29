Жена героя 10 сезона популярного шоу «Холостяк» Макса Михайлюка, модель Даша Хлистун решила показать два своих совершенно противоположных образа, чем привлекла к себе множество внимания среди поклонников.

Довольно быстро после рождения дочери модель Даша Хлистун пришла в себя, снова вернулась к прежней форме и даже сбросила лишние килограммы, от которых хотела бы избавиться ранее. При этом модель задумалась сейчас о смене образа.

Даша решила опубликовать два фото, на которых позирует с разной прической. Таким образом Даша предложила выбрать, какой ей идет цвет лучше.

«Можно проголосовать, с каким цветом лучше 😄( для меня однозначно - блонд)» - пишет Хлистун.

Поклонники поддержали:

«Светлый 😍🔥; Я уже хочу как твой цвет 😍; Блонд🔥🔥; Блонд 😍😍; Роскошна😍🔥блонд); Блонд🔥; Красивая в любом цвете 😍; Блонд, перешла на сторону зла🔥; И так и так отлично😍; Блонд 💔😍; Блонд😍😍; Блонд, без сомнений ❤️; Блонд♥️».

Ранее даже показала Стори, чтобы немного прояснить ситуацию, связанную с возможной клеветой на ее имя.

«Возможно этот сторис убережет кого-то от подписания контракта с ними. Но мне очень нужны кое-какие бумаги, чтоб начать дело против агентства. Хочу лишь сказать, что мое сотрудничество с ними прекратилось из-за воровства и обмана. Там воруют деньги и еще потом пытаются сделать из тебя дуру» - не стала сдерживаться Даша.

Напомним, что Даша Хлистун показала свое тело после родов: "Чуть сознание не потеряла".

Как сообщала Politeka, Даша Хлистун неожиданно заговорила о пополнении в семье.

Также Politeka писала, что Даша Хлистун призналась, как изменились отношения с мужем после родов: "Поправилась на 25 кг".