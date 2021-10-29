Украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек), которая несколько дней назад презентовала новую песню и после этого уехала на отдых, смогла впечатлить фигурой во время прогулки на пляже.

Каролина уже давно не раскрывает свои секреты красоты и не говорит о том, как много занимается. Тем не менее, певица всегда удивляет безупречным видом фигуры и впечатляет подтянутыми формами.

Побывав недавно в отпуске, Каролина смогла показать несколько модных нарядов на прогулке, а сегодня решила вспомнить, как ей было хорошо во время прогулки на пляже. Причем не стала звезда прятаться от камеры и наоборот – соблазнительно покрутила бедрами.

В простом светлом купальнике на завязочках Лорак прошлась на берегу и хвастнула фигурой после долгих трудов. Если ранее Каролина заявляла, что набрала лишнего и была готова голодать, то теперь певица похоже вернула пресс обратно.

Также 43-летняя звезда сообщила у себя в Инстаграм о своей новой работе. Артистка опубликовала фото, на котором предстала в пикантном боди, засветив свои невероятно стройные ножки.

«Мой новый альбом — о сильной и одновременно слабой, о побеждающей и побежденной. Ведь сила любви дарит нашей душе краски, которые позволяют по-настоящему чувствовать жизнь. Ведь любить — значит жить. Какую песню ждете?», - обратилась Лорак к поклонникам.

Напомним, что Ани Лорак рассказала о пережитом предательстве: "Бедная".

Ранее Politeka писала, что Ани Лорак с животом напоказ удивила видом на прогулке: "А внутри любовь и боль".

A еще Politeka сообщала, что Ани Лорак смутила видом в черном топике и засветила тату во время прогулки: кадры.