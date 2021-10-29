Известная певица украинского происхождения Ани Лорак на новых кадрах в своем Инстаграм показала поклонникам, с кем проводит время в кровати.

Как пишет Politeka.net, 42-летняя звезда, которая последние годы живет и работает в России, поделилась новым кадрами в своих Сториз.

Как известно, после развода с турецким предпринимателем Муратом Налчаджиоглу Лорак живет вдвоем с их маленькой дочерью Софией. Однако, в начале 2021 года в их семье случилось пополнение: мама с дочкой обзавелись щенком.

София решила назвать его Тиша, и с тех пор он часто появляется на кадрах, которые они с мамой публикуют в соцсетях.

Так, на новом видео Лорак показала Тишу в своей спальне. Судя по всему, певица еще лежала в постели, когда песик решил привлечь к себе ее внимание. Он трогательно вставал на задние лапки, а передними опирался на кровать, будто «заигрывая» с хозяйкой.

Стоит отметить, что Тоша – собака породы мальтипу. Это наполовину той-пудель и наполовину – мальтийская болонка.

Напомним, Ани Лорак в маленьком купальнике покрутила бедрами и показала "лучшее".

Как сообщала Politeka, Ани Лорак в модном тренче поразила видом на прогулке по элитному району Москвы.

Также Politeka писала, что Ани Лорак честно показала свою фигуру в топике и лосинах с низкой посадкой.