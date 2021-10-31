Жена героя десятого сезона шоу "Холостяк" Макса Михайлюка, модель Даша Хлистун рассказала о проблемах со здоровьем, которые влияют на ее внешность.
Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм Хлистун часто общается со своими поклонниками. Девушка отвечает на вопросы о муже, маленькой дочке и своей модельной карьере.
На свежем видео Даша решила ответить многочисленным поклонницам, которые говорят ей о темных кругах под глазами.
«Ой, как много у меня комментариев по поводу того, что у меня темные круги под глазами. Дорогие мои, круги черные под глазами у меня были всегда, потому что у меня хронический пиелонефрит. А еще этот ребенок просыпается в шесть утра. И я не высыпаюсь», - заявила Хлистун.
Счастливую Софию Ротару в окружении родных засняли с младенцем на руках: "Из роддома..."
Оборвалась жизнь известного украинского актера, поклонники безутешны: «Какая огромная утрата»
Оборвалась жизнь известного актера-красавчика, ему было всего 49: "Очень жаль"
Андре Тан изменился до неузнаваемости, показавшись с белыми волосами и в строгом костюме "Я – ходячий лейбл"
Украинцев ждут новые ограничения с 1 ноября: что под запретом
Отметим, что пиелонефрит - воспалительное заболевание почек, протекающее в острой или хронической форме.
Как известно, Макс Михайлюк и Даша Хлистун стали встречаться вскоре после окончания проекта «Холостяк». Уже через месяц девушка забеременела.
Напомним, что Макс Михайлюк закатил вечеринку на берегу Днепра: "Я самый счастливый".
Как сообщала Politeka, Даша Хлистун после похудения решилась на смену образа: «Перешла на сторону зла».
Также Politeka писала, что Даша Хлистун выступила с громкими обвинениями: "Из-за воровства и обмана...".