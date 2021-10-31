Жена героя десятого сезона шоу "Холостяк" Макса Михайлюка, модель Даша Хлистун рассказала о проблемах со здоровьем, которые влияют на ее внешность.

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм Хлистун часто общается со своими поклонниками. Девушка отвечает на вопросы о муже, маленькой дочке и своей модельной карьере.

На свежем видео Даша решила ответить многочисленным поклонницам, которые говорят ей о темных кругах под глазами.

«Ой, как много у меня комментариев по поводу того, что у меня темные круги под глазами. Дорогие мои, круги черные под глазами у меня были всегда, потому что у меня хронический пиелонефрит. А еще этот ребенок просыпается в шесть утра. И я не высыпаюсь», - заявила Хлистун.

Отметим, что пиелонефрит - воспалительное заболевание почек, протекающее в острой или хронической форме.

Как известно, Макс Михайлюк и Даша Хлистун стали встречаться вскоре после окончания проекта «Холостяк». Уже через месяц девушка забеременела.

Напомним, что Макс Михайлюк закатил вечеринку на берегу Днепра: "Я самый счастливый".

Как сообщала Politeka, Даша Хлистун после похудения решилась на смену образа: «Перешла на сторону зла».

Также Politeka писала, что Даша Хлистун выступила с громкими обвинениями: "Из-за воровства и обмана...".