Дружина героя шоу "Холостяк-10" пілота Макса Михайлюка, модель Даша Хлистун, влаштувала цілий сюрприз-вечірку з нагоди дня народження чоловіка і зворушила його на святі.

Нещодавно Макс Михайлюк відзначив свій день народження, який організувала його дружина, влаштувала йому сюрприз. Вечірка для близьких в тісному колі в ресторані чимало зворушила чоловіка, який опублікував безліч Сторі в Instagram.

При цьому також Макс звернувся окремо до дружини, щоб подякувати їй за свято. Вечір пара з друзьчмі провела на"веранді на Дніпрі".

"Спасибі моїм друзям і коханій дружині за найпрекрасніший день народження. Я настільки був під враженням від сюрпризу, що забув загадати бажання і довелося запалювати свічки знову. Я найщасливіший!» - поділився своїми емоціями чоловіки.

Раніше в новому пості Даша звернулася до чоловіка, опублікувавши фото з ним і донькою. Як виявилося, колишній "холостяк" сьогодні відзначає день народження.

"У Аріани найкращий тато, про якого можна тільки мріяти. Ти турботливий, люблячий і що я ще дуже ціную-чесний!",- додала дівчина, подякувавши батькам чоловіка за виховання сина.

"Спасибі тобі за те, що стараєшся і робиш своїх дівчаток найщасливішими ❤️ ми завжди поруч і дуже тебе любимо . Happy birthday Max✈️", - написала в кінці модель.

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