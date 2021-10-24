Возлюбленная главного героя шоу "Холостяк" Макса Михайлюка Даша Хлистун, которая вышла замуж за мужчину уже после рождения дочери, быстро приступила к работе всего через пару месяцев после родов.

Молодая модель приступила к съемкам всего через пару месяцев после рождения дочери Арины. Причем девушка подметила, что сама перемен во внешности не замечала, ведь сначала она не контролировала процесс похудения.

За время беременности Даша себя не ограничивала, однако после появления ребенка быстро взяла себя в руки и сброс веса не заставил себя ждать. На новой фотосессии Хлистун примерила дерзкий и кокетливый образ в черном платье.

Маленькое платье с одной бретелькой подчеркнуло стройные формы Даши, а босоножки на шпильке преобразили лаконичный образ.

«Ноги 😍🙌; неотразимая😍; Шикарная 💔; Красота!😻; Даша, удачи тебе во всем❤️; Какие ноги😍 красотка!; Ноги 😍» - пишут восторженные фанаты под провокативным роликом.

Ранее Хлыстун порадовала поклонников кадрами со съемок, на которых появилась в дерзком образе. Надо сказать, что модель просто поразила фанатов тем, как быстро вернулась в форму после родов, а ведь во время беременности девушка набрала около 20 килограммов.

На новых кадрах в Instagram-сторис Дашу можно увидеть на съемке в интересной локации, она экстравагантно позирует, пока фотографы бегают вокруг нее.

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