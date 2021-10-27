Жена героя шоу «Холостяк-10» пилота Макса Михайлюка, модель Даша Хлыстун, устроила целый сюрприз-вечеринку по случаю дня рождения мужчины и растрогала его на празднике.
Недавно Макс Михайлюк отметил свой день рождения, который организовала его супруга, устроила ему сюрприз. Вечеринка для близких в тесном кругу в ресторане немало тронула мужчину, который опубликовал множество Стори в Инстаграм.
При этом также Макс обратился отдельно к супруге, чтобы поблагодарить ее за праздник. Вечер пара с друзьчми провела на "Веранде на Днепре".
«Спасибо моим друзьям и любимой жене за самый прекрасный день рождения. Я настолько был под впечатлением от сюрприза, что забыл загадать желание и пришлось зажигать свечи снова. Я самый счастливый!» - поделился своими эмоциями мужчины.
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Ранее в новом посте Даша обратилась к мужу, опубликовав фото с ним и дочкой. Как оказалось, бывший "холостяк" сегодня отмечает день рождения.
"У Арианы самый лучший Папа, о котором можно только мечтать. Ты заботливый, любящий и что я еще очень ценю - честный!", - добавила девушка, поблагодарив родителей мужа за воспитание сына.
"Спасибо тебе за то, что стараешься и делаешь своих девочек самыми счастливыми ❤️ Мы всегда рядом и очень тебя любим . Happy birthday Max🧑🏻✈️", - написала в конце модель.
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