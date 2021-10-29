Дружина героя 10 сезону популярного шоу» Холостяк " Макса Михайлюка, модель Даша Хлистун вирішила показати два своїх абсолютно протилежних образу, чим привернула до себе безліч уваги серед шанувальників.
Досить швидко після народження дочки модель Даша Хлистун прийшла в себе, знову повернулася до колишньої форми і навіть скинула зайві кілограми, від яких хотіла б позбутися раніше. При цьому модель задумалася зараз про зміну образу.
Даша вирішила опублікувати два фото, на яких позує з різною зачіскою. Таким чином Даша запропонувала вибрати, який їй йде колір краще.
"Можна проголосувати, з яким кольором краще 😄( для мене однозначно - блонд)» - пише Хлистун.
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Шанувальники підтримали:
«Світлий 😍🔥; Я вже хочу як твій колір 😍; Блонд🔥🔥; Блонд 😍😍; Розкішна😍🔥блонд); Блонд🔥; Гарна в будь-якому кольорі 😍; Блонд, перейшла на бік зла🔥; І так і так відмінно😍; Блонд 💔😍; Блонд😍😍; Блонд, без сумнівів ❤️; Блонд♥️».
Раніше навіть показала Сторі, щоб трохи прояснити ситуацію, пов'язану з можливим наклепом на її ім'я.
"Можливо цей сторіс вбереже когось від підписання контракту з ними. Але мені дуже потрібні деякі папери, щоб почати справу проти агентства. Хочу лише сказати, що моя співпраця з ними припинилася через крадіжку і обман. Там крадуть гроші і ще потім намагаються зробити з тебе дуру " - не стала стримуватися Даша.
Нагадаємо, що Даша Хлистун показала своє тіло після пологів:"трохи свідомість не втратила".
Як повідомляла Politeka, Даша Хлистун несподівано заговорила про поповнення в родині.
Також Politeka писала, що Даша Хлистун зізналася, як змінилися стосунки з чоловіком після пологів: "поправилася на 25 кг".