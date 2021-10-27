Кохана головного героя шоу "Холостяк" Макса Михайлюка Даша Хлистун розповіла про проблеми з модельним агентством, з яким працювала і з яким у неї тепер серйозні розгляди.

Як виявилося, Даша Хлистун потрапила в складну ситуацію через модельне агентство, з яким раніше співпрацювала. Даша готує цілу історію з поясненнями з приводу обману.

А цього разу вона опублікувала лише Сторі, щоб трохи прояснити ситуацію, пов'язану з можливим наклепом на її ім'я.

"Поки всі чекають пост. Я розумію, що роблю неправильно і затягую час. А вони цим користуються і придумують казки, які розповідають про мене і двох дівчаток іншим юним моделям.

Можливо цей сторіс вбереже когось від підписання контракту з ними. Але мені дуже потрібні деякі папери, щоб почати справу проти агентства. Хочу лише сказати, що моя співпраця з ними припинилася через крадіжку і обман. Там крадуть гроші і ще потім намагаються зробити з тебе дуру" - не стала стримуватися Даша.

Відзначимо, за час вагітності Даша себе не обмежувала, проте після появи дитини швидко взяла себе в руки і скидання ваги не змусив себе чекати. На новій фотосесії Хлистун приміряла зухвалий і кокетливий образ в чорній сукні.

Маленьке плаття з однією бретелькою підкреслило стрункі форми Даші, а босоніжки на шпильці змінили лаконічний образ.

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