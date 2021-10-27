Возлюбленная главного героя шоу "Холостяк" Макса Михайлюка Даша Хлыстун рассказала о проблемах с модельным агентством, с которым работала и с которым у нее теперь серьезные разбирательства.

Как оказалось, Даша Хлистун попала в сложную ситуацию из-за модельного агентства, с которым ранее сотрудничала. Даша готовит целую историю с объяснениями по поводу обмана.

А в этот раз она опубликовала лишь Стори, чтобы немного прояснить ситуацию, связанную с возможной клеветой на ее имя.

«Пока все ждут пост. Я понимаю, что делаю неправильно и затягиваю время. А они этим пользуются и придумывают сказки, которые рассказывают обо мне и двух девочках другим юным моделям.

Возможно этот сторис убережет кого-то от подписания контракта с ними. Но мне очень нужны кое-какие бумаги, чтоб начать дело против агентства. Хочу лишь сказать, что мое сотрудничество с ними прекратилось из-за воровства и обмана. Там воруют деньги и еще потом пытаются сделать из тебя дуру» - не стала сдерживаться Даша.

Отметим, за время беременности Даша себя не ограничивала, однако после появления ребенка быстро взяла себя в руки и сброс веса не заставил себя ждать. На новой фотосессии Хлистун примерила дерзкий и кокетливый образ в черном платье.

Маленькое платье с одной бретелькой подчеркнуло стройные формы Даши, а босоножки на шпильке преобразили лаконичный образ.

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