Жена героя десятого сезона шоу "Холостяк" Макса Михайлюка, модель Даша Хлистун, решила высказаться по поводу своего похудения и рассказала секреты красоты, которые помогли ей быстро прийти в форму.

Как известно, за время беременности молодая модель набрала 25 кг, однако довольно быстро их сбросила. Причем сама не заметила, как это произошло и как много времени заняло.

Пользователей сети все еще поражает, как девушке удалось привести себя в идеальную форму, поэтому они часто спрашивают в Инстаграм Дашу об этом. Хлистун в этот раз ответила на привычные темы, касающиеся ее красоты:

«Через сколько вы начали заниматься спортом после кесерева?» - спросили у девушки. Она подметила, что через два месяца.

«За полгода – 25 кг, в чем секрет?» - спрашивает другой пользователь. Даша раскрыла свой успех: «Правильное питание и спорт, не есть после шести, не есть мучное».

Также на свежем видео Даша решила ответить многочисленным поклонницам, которые говорят ей о темных кругах под глазами.

«Ой, как много у меня комментариев по поводу того, что у меня темные круги под глазами. Дорогие мои, круги черные под глазами у меня были всегда, потому что у меня хронический пиелонефрит. А еще этот ребенок просыпается в шесть утра. И я не высыпаюсь», - заявила Хлистун.

Напомним, что Макс Михайлюк закатил вечеринку на берегу Днепра: "Я самый счастливый".

Как сообщала Politeka, Даша Хлистун после похудения решилась на смену образа: «Перешла на сторону зла».

Также Politeka писала, что Даша Хлистун выступила с громкими обвинениями: "Из-за воровства и обмана...".