Известная украинская теннисистка, олимпийская чемпионка Элина Свитолина вернулась в Киев, где встретилась со своими друзьями и насладилась прогулками по столице.

Как сообщает Politeka.net, Свитолина часто уезжает из Украины, участвуя в различных спортивных соревнованиях. У себя в Инстаграм 27-летняя спортсменка поделилась кадрами, сделанными во время отдыха. Поклонников удивили фото, на которых девушка позировала с 34-летней телеведущей Лесей Никитюк. Судя по кадрам, девушки являются близкими подругами.

«Киев», - коротко подписала фото звезда спорта.

В комментариях ей оставили массу комплиментов, однако многие поклонники набросились на Свитолину, упрекая ее в том, что она дружит с Никитюк.

«Муж счастливчик», «Шикарные девочки», «Эффектная», «Хорошо выглядишь», «Хотелось бы увидеть вживую», «Милота», «Странно, что вы дружите с этой особью», «Какая неприятная у вас, Элина, подруга», «Не самая лучшая компания для вас», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Никитюк после долгих съемок удивила видом спросонья: кадры.

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