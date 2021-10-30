Леся Нікітюк, ведуча шоу " Хто зверху?", "Хто проти блондинок?"та інших, показала себе після сну і розповіла, коли у неї настав ранок, записавши сторіси в Instagram.

Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк є успішною ведучою на українському ТБ, ставши зіркою "Нового каналу". Артистка також веде сторінку в соціальній мережі Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому сторіс Леся з'явилася після сну.

"Добрий ранок. Так-так, п'ять вечора, але для мене це ранок. Мама після доби нарешті виспалася. Відзняли розкішний сезон реаліті шоу "Пара на мільйон", який вже вийде навесні", - сказала Леся.

"Ну а зараз всі готуються до Хелловіну. До цього не православного свята я вирішила зробити декор і одна з фанаток мені прислала дуже класні гарбуза. Зараз буду робити красу у себе в квартирі", - продовжила Нікітюк ділиться планами на кінець дня, записавши додатково сторіс в Інстграм.

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