Голливудская актриса , звезда «Сумерек» Кристен Стюарт согласилась жениться на своей девушке, сценаристке Дилан Мейем, с которой встречается с 2019 года.

Как пишет Politeka.net, о радостной новости актриса заявила во время участия в шоу Howard Stein Show. По словам актрисы, она хотела, чтобы ей сделали предложение, и ее партнерша это сделала.

«Мы женимся, это действительно происходит», - радостно заявила звезда.

При этом еще в 2019 году актриса заявляла, что сама хочет сделать предложение своей девушке. У нее даже были идеи, как именно она планирует это сделать.

Отметим, что на счету актрисы много романов, в том числе со звездными мужчинами. Самым громким был роман со звездой «Сумерек» Робертом Паттинсоном. Пара встречалась во время съемок саги и даже собиралась пожениться. Один раз они даже расставались, когда актрису застукали за поцелуями с режиссером фильма «Белоснежка и охотник» Рупертом Сандерсом. Пару часто обвиняли в пиаре на отношениях, но Стюарт уверяет, что Паттинсон – ее первая любовь.

Напомним, что Кристен Стюарт засветила новую прическу: "Стремный цвет".

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