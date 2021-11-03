Звезда нашумевшего сериала «Бумажный дом», испанская актриса Урсула Корберо умилила домашним архивным кадром с огромным псом.
Как передает Politeka.net, 32-летняя актриса прославилась благодаря главной роли в сериале «Бумажный дом» от Netflix. Сегодня на звезду в Инстаграм подписано около 24 млн человек, и ее популярность только растет. Актрисе предлагают новые роли и рекламные контракты. В социальных сетях уже появились сотни фан-аккаунтов, в которых публикуют самые яркие моменты из жизни Корберо.
На свежих фото поклонники показали, как звезда выглядела до мировой славы. На снимке она лежала в обнимку с огромным псом. Она разлеглась на диване и обняла своего друга. Одета актриса была в легкую юбку и топ. Было видно, что этот кадр был сделан много лет назад.
«Любительница собак», - подписали фото авторы аккаунта.
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Отметим, что в сериале звезда сыграла грабительницу Токио, которая запомнилась скандальным характером и непростой судьбой. Актриса появилась во всех пяти сезонах шоу.
Напомним, что Урсула Корберо в платье с вырезами на животе впечатлила фигурой: «Две кошечки».
Также Politeka писала, что Урсула Корберо раскрыла секреты съемок самого трогательного эпизода: «замерзли, но…».
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