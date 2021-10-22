Зірка "Паперового будинку", іспанська актриса Урсула Корберо, поділилася зворушливими кадрами зі зйомок серіалу, на яких засвітилася з Мигелем Ерраном.

Як повідомляє Politeka.net, 32-річна актриса опублікувала у себе в Instagram кадри, зроблені під час зйомок зворушливого епізоду останнього сезону, в якому її героїня Токіо проводила час зі своїм коханим Ріо. На фото парочка обіймалася, дивилася на зірки і танцювала.

"Одна з моїх улюблених сцен з #LCDP5. Ми замерзли, але воно того варте @miguel.G. herran", - підписала фото актриса.

У коментарях шанувальники залишили масу приємних слів зоряному дуету. Як відомо, пара є однією з найулюбленіших у шанувальників серіалу.

"Ми любимо вас", «я плачу», «Разом назавжди», «у вас залишилося багато життів», «дуже за тобою сумую», «я так люблю тебе», «Краса твоїх очей вражає», "Краща пара", - пишуть користувачі Мережі.

Додамо, що Урсула Корберо після зйомок в серіалі стала затребуваною актрисою у себе на батьківщині. Також красуні пропонують безліч рекламних контрактів.

Нагадаємо, що Урсула Корберо з яскравим макіяжем стала схожою на Уму Турман.

Раніше Politeka писала, що Урсула Корберо засвітилася в сукні з вирізами на животі: кадри.

A ще Politeka повідомляла, що Урсула Корберо пригріла на грудях пухнасту красуню: "Які солодкі".