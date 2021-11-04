Украинская актриса, звезда сериала «Папик» Даша Петрожицкая поразила неожиданным перевоплощением, приняв участие в новой фотосессии.

Как пишет Politeka.net, Петрожицкая, которая недавно стала Заслуженной артисткой Украины, часто участвует в профессиональных съемках, примеряя на себя разные образы. В этот раз молодая актриса решилась на смелый эксперимент. Ей сделали жабры на шее, превратив ее в необычную сказочную героиню. Сложность съемки состояла в том, что она происходила под водой. При этом актрисе приходилось открывать глаза, чтобы фото получились атмосферными.

«И снова мой любимый @kryolan_ua. Теперь в образе Горгоны/русалки/амфибии. Обожаю наше творчество. А ещё новый для меня опыт…съемка под водой», - подписала фото звезда.

В комментариях любимице публики оставили массу приятных слов.

«Ну прекрасна», «Потрясающая», «Очень круто», «Неожиданный образ, но все равно мы примем тебя такой, какой бы ты не была», «Сильное фото», «Огонь», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Даша Петрожицкая удивила преображением: «Теперь сама похожа на…».

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