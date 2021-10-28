Українська актриса Дар'я Петрожицька, яка відома за роллю в популярному серіалу "Папік", потішила дивними розвагами на гастролях в Одесі.

Як пише Politeka.net, в Instagram у Петрожицької з'явилося безліч фото і відео з вистави «Сильні слабкі жінки», в якому вона грає одну з головних ролей. Колектив відправився в гастролі по Україні. Судячи з відміток актриси, вони давали спектакль в Миколаєві, після чого вирушили в Одесу.

В Одесі Петрожицька стала ділитися щасливими моментами, показуючи, як насолоджується морем. Також з колегою вона влаштувала дивні розваги на пірсі. Петрожицька намагалася дістати рукою до води, поки подружка тримала її за другу руку. Дівчата сміялися і виглядали щасливими, незважаючи на вітер і не найкомфортнішу температуру.

Відзначимо, що після «Папіка» кар'єра Петрожицької пішла вгору. Актриса взяла участь у багатьох телевізійних проектах, а також знялася ще в декількох серіалах.

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