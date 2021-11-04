Звезда «Женского квартала» Элина Мбани, которая поет в "Вокальном квартете" проекта, впечатлила эффектными танцами за кулисами, едва не засветив лишнее.

Как пишет Politeka.net, Элина Мбани прославилась после участия в многочисленных талант-шоу. Она сияла на сцене «Голосу країни» и «Х-Фактора», после чего ее заметили и пригласили статья частью «Женского квартала». Сейчас исполнительница занята любимой работой.

На свежих кадрах она показала, какой соблазнительной красоткой умеет быть. Мбани позировала в чересчур миниатюрном платье с глубоким декольте, едва не засветив лишнее. Волосы артистка оставила распущенными. Она подурачилась за кулисами, вызвав восторг у поклонников.

«Первый концерт DONE», - подписала фото звезда.

В комментариях поклонники артистки оставили ей массу приятных слов.

«Есть, на что посмотреть», «Воу, что же нельзя оторвать взгляд», «Какая красота», «Какие формы», «Ничего себе», «А ты та еще красотка», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Элина Мбани показала, на что идет ради съемок: показательные фото.

Как сообщала Politeka, Элина Мбани покорила разрезом до бедра: эффектные кадры.

Также Politeka писала, что Элина Мбани впечатлила формами в необычном топе: "Тушите этот огонь".