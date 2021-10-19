Українська співачка і актриса, зірка "Жіночого кварталу" Еліна Мбані вразила видом на відпочинку, покрасувавшись біля дзеркала в ефектній сукні.

Як пише Politeka.net, Еліна Мбані стала відома завдяки участі в різних талант-шоу. Вперше на сцену дівчина вийшла в 10 років, але по-справжньому відомою її зробили такі проекти як «Х-фактор» і «Голос країни». Пізніше екзотична красуня потрапила до складу «Вокального квартету», у складі якого підкорює сцену «Жіночого кварталу». Виступає Мбані і в якості актриси, з'являючись в гумористичних мініатюрах шоу.

Кожна поява дівчат на сцені – справжня насолода для очей. Красуням підбирають ефектні наряди, які підкреслюють їх ідеальні фігурки. Сама Мбані дуже струнка і худорлява. Яскраві фото красуні зводять з розуму її фанатів.

На свіжих знімках Мбані позувала в красивій чорній сукні з розрізом до стегна. Вона виставила ніжку, показавши її з різних ракурсів.

Нагадаємо, що Еліна Мбані в атласній сукні прикувала погляди до глибокого вирізу: фото.

Раніше Politeka писала, що Еліна Мбані вразила формами в незвичайному топі: "Гасіть цей вогонь".

A ще Politeka повідомляла, що Еліна Мбані показала, на що йде заради зйомок: показові фото.