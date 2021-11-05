Юная дочь культовой модели 90-х Синди Кроуфорд Кайя Гербер впечатлила смелой фотосессией без лишней одежды, продемонстрировав свою натуральную красоту и харизму.

Как пишет Politeka.net, девушка поделилась новыми кадрами, отснятыми для глянцевого журнала, на своей странице в Инстаграм.

Несмотря на свой юный возраст, 19-летняя Кайя уже успела зарекомендовать собственное имя. Девушка пошла по стопам своей звездной матери, и с ранних лет начала принимать участие в самых разных фотосессиях. Гербер успела покорить множество мировых подиумов и глянцевых журналов, завоевав собственную фан-базу.

Для новой фотосессии юная модель решилась на рискованный образ. Так, на нескольких снимках она появилась топлес, прикрываясь только руками. При этом девушка уверенно смотрела в камеру, демонстрируя свою харизму.

На других фото Кайя позировала в необычных мини-платьях, которые также не слишком скрывали фигуру модели.

Популярные статьи сейчас

Родная сестра Ротару, у которой подозревали онкологию, рассказала правду о состоянии певицы: "Господи, люди..."

Третья доза вакцины от коронавируса: глава Миздрава сообщил украинцам важные детали, когда начнут колоть

"Дистанционка" вывела из себя украинцев, люди вышли на улицы: кадры происходящего

У украинцев начали забирать авто: кто и почему может лишиться своего имущества

Ксения Мишина после разрыва с Эллертом засветилась с эпатажным Melovin'oм: "Какая шикарная новость"
Показать еще

Судя по всему, Гербер уже вовсю освоилась в профессии модели, и нашла свое призвание.

Поклонники девушки не смогли сдержать восторгов в комментариях к посту.

«Восхитительная», «Ангелок», «Девушка-мечта», «Так хороша», «Красотка», - пишут люди.

Напомним, Синди Кроуфорд призналась, как изменилась после рождения детей.

Как сообщала Politeka, дочь Синди Кроуфорд в платье на тонких бретельках украсила обложку глянца.

Также Politeka писала, что 19-летняя дочь Синди Кроуфорд удивила сходством с легендой мамой.