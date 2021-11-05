Юная дочь культовой модели 90-х Синди Кроуфорд Кайя Гербер впечатлила смелой фотосессией без лишней одежды, продемонстрировав свою натуральную красоту и харизму.
Как пишет Politeka.net, девушка поделилась новыми кадрами, отснятыми для глянцевого журнала, на своей странице в Инстаграм.
Несмотря на свой юный возраст, 19-летняя Кайя уже успела зарекомендовать собственное имя. Девушка пошла по стопам своей звездной матери, и с ранних лет начала принимать участие в самых разных фотосессиях. Гербер успела покорить множество мировых подиумов и глянцевых журналов, завоевав собственную фан-базу.
Для новой фотосессии юная модель решилась на рискованный образ. Так, на нескольких снимках она появилась топлес, прикрываясь только руками. При этом девушка уверенно смотрела в камеру, демонстрируя свою харизму.
На других фото Кайя позировала в необычных мини-платьях, которые также не слишком скрывали фигуру модели.
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Судя по всему, Гербер уже вовсю освоилась в профессии модели, и нашла свое призвание.
Поклонники девушки не смогли сдержать восторгов в комментариях к посту.
«Восхитительная», «Ангелок», «Девушка-мечта», «Так хороша», «Красотка», - пишут люди.
Напомним, Синди Кроуфорд призналась, как изменилась после рождения детей.
Как сообщала Politeka, дочь Синди Кроуфорд в платье на тонких бретельках украсила обложку глянца.
Также Politeka писала, что 19-летняя дочь Синди Кроуфорд удивила сходством с легендой мамой.