Знаменитая британская соул-певица Адель насмешила поклонников видео с подборкой забавных ляпов, которые произошли во время съемок ее нового клипа.
Как известно, недавно Адель эффектно вернулась на сцену после долгого перерыва. 33-летняя певица впервые за шесть лет порадовала поклонников новым клипом, который она сняла на песню Easy On Me.
Видео получилось эмоциональным и лирическим, однако, как выяснилось даже во время таких атмосферных съемок Адель не забывала веселиться. Об этом свидетельствует новое видео, которым звезда поделилась на своем Youtube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз).
В ролике собраны все ляпы, которые случились во время съемок. На видео можно увидеть, как певица не может вставить аудио-кассету в проигрыватель, постоянно хохочет во время съемок серьезных сцен и не может вспомнить, когда должна надеть солнцезащитные очки. Также во время одной из сцен развеваемые ветром бумаги постоянно попадали Адель в лицо.
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Поклонники певицы пришли в восторг от этих кадров.
«Смех Адель такой заразительный», «Благодаря этому я чувствую, что все будет хорошо», «Обожаю ее, ее личность это что-то», «Кто бы мог подумать, что в реальности они смеялись пока создавали этот меланхоличный шедевр», - пишут люди.
Отметим, что в прошлом Адель не отличалась стройной фигурой, однако благодаря правильному питанию и занятиям в спортзале ей удалось похудеть на 45 килограммов.
Напомним, возвращение похудевшей на 45 кг Адель подняло на уши весь мир и побило рекорд.
Как сообщала Politeka, похудевшая Адель поменялась до неузнаваемости, объявив о романе со знаменитым красавчиком.
Также Politeka писала, что заметно похудевшая Адель после развода засветилась с новым красавцем.