Британская соул-певица Адель неожиданно вернулась к карьере после нескольких лет передышки, удивив всех новой внешностью.
33-летняя звезда никогда не отличалась стройной фигурой, но проведя много времени в спортзале и начав правильно питаться, перевернула мир с ног на голову.
15 октября состоялся самый громкий камбэк года, Адель поделилась новым видео на песню Easy On Me у себя на YouTube, пишет Politeka.net. Премьеру клипа одновременно смотрели 300 тысяч человек. А за десять часов видео собрало 17 миллионов просмотров. Трек возглавил американский iTunes за 3 минуты, побив тем самым мировой рекорд.
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Ранее в интервью изданию Vogue Адель рассказала, что за несколько лет похудела на 45 кг, и причиной метаморфоз стало не ее стремление быть стройной, а желание улучшить свое ментальное здоровье, которое значительно пошатнулось после развода с мужем и отцом ее сына Анджело, Саймоном Конекки.
"Я поняла, что, когда я тренируюсь, то чувствую себя лучше", - поделилась Адель.
Сейчас певица занимается спортом дважды или трижды в день. Утром она делает силовые упражнения, днем занимается хайкингом или боксом, а вечером оставляет время на кардиотренировки.
Отметим, до похудения Адель выглядела так:
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