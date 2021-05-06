Британская соул-певица Адель, не отличавшаяся стройной фигурой, приложила титанические усилия, чтобы скинуть вес

Звезда редко выкладывает снимки в своем микроблоге в Инстаграм, поэтому каждое ее "появление" в соцсети - целое событие для фанатов. Как известно, несколько лет назад Адель решила сделать перерыв в творчестве и вплотную заняться своей внешностью и здоровьем. В частности, певица решила приложить максимум усилий, чтобы избавить от лишнего веса. Поговаривали, что ее сподвиг на это сын Анджело, которому сейчас 8 лет.

"Она хочет оставаться здоровой ради сына, – рассказывал источник, близкий к певице. – И хотя Адель было непросто войти в новый режим питания и тренировок, она придерживается его".

В частности, певица изменила план питания, сократив количество сахара и отказавшись от алкоголя, и начала усиленно тренироваться. Кроме того, она бросила курить.

«Я обожала курить, но если бы я умирала от болезни, вызванной курением, это бы разбило сердце сыну. Совершенно не круто», - заявляла она в одном из интервью.

Наконец, Адель показала результат своих усилий, похудев на 44 кг. В день своего 33-летия певица опубликовала несколько фото у себя в Инстаграм, передает Politeka.net. На первом из них, черно-белом, похудевшая звезда показала себя настоящую, без косметики. На втором снимке девушка позировала в купальнике по грудь в воде, а на третьем - в приталенном платье, которое выгодным образом подчеркнуло ее изменившиесй формы.

"Thirty Free", - подписала кадры Адель, изменив цифру "3" (three) на "free", - то есть "свободный".

Пользователи оценили старания певицы в комментариях:

"Эта последняя картинка - настоящая 💃💃💃 легенда с днем рождения!!! 💙"

"❤️ такая красивая"

"Мисс Адкинс, вы выглядите великолепно!"

"Я думала, это Сара Полсон :)"

"это ты!?!? 😂❤️"

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