Известная украинская модель Алла Костромичева, звезда "Супер топ-модель по-украински", показала себя и рассказала о похудении

Как пишет Politeka.net, Алла является успешной украинской моделью, которая уже открыла свое агентство. Девушка активно ведет социальные сети, в которых не только освещает свою работу, но и личную жизнь.

В этот раз Костромичева решила показать фигуру в блузе и леопардовых шортиках, позируя среди тропического леса.

"Этого скриншота (листай карусель) тут бы не было, если бы мой директ не был бы завален подобными сообщениями. И нет, меня уже давно не задевает слово «худая» - я очень люблю свое тело, и не только потому, что оно принесло мне успех и славу, а просто люблю. Проблема в другом, у нас из-за вечных транспарантов «хочешь похудеть - займись спортом!» появилось искаженное отношение к этому самому спорту. Не, утверждение, само по себе полно смысла, но оно навешивает ярлык весь зож, и становится похожим на ситуацию гидрантом - «разбить стекло в случае пожара». То есть, пока молния застегивается и можно дышать, вроде, как бы и не надо", - рассказала Алла свою претензию к фанатам.

Украинцы поставили более 9 тысяч лайков и написали комментарии:

"Ну, какова", "Ждем пост про спорт! Благодарю за вдохновение!", "Настоящая модель".

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