Известный украинский шоумен Александр Педан, который ведет такие популярные проекты, как «Эксы» и «Хто зверху?», рискнул своим здоровьем на пляже Одессы.

Как пишет Politeka.net, ведущий показал свои рискованные развлечения в Сториз. Как выяснилось, Педан приехал в Одессу со своей дочкой Лерой. Оказавшись в этом городе, шоумен не мог не отправиться к морю, где его и «потянуло на подвиги».

Так, на кадрах Педан показал себя на пляже в одних ярко-оранжевых плавках. Судя по всему, он на полном серьезе раздумывал, не искупаться ли ему в разгар ноября.

«Как думаете, залез купаться?», - обратился к подписчикам ведущий.

Позже оказалось, что он все же решил обойтись без экстремальных действий и только помочил в воде ноги. Об этом Педан рассказал уже сидя в теплом кафе.

«Ну что, я немного подмерз в Одессе. Только что мочил ноги в море. Греюсь», - рассказал шоумен.

Горячая еда явно его подбодрила, потому что выглядел он вполне довольным жизнью.

Напомним, ведущий шоу "Эксы" Педан оконфузился, записывая видео с дочерью.

Как сообщала Politeka, ведущий шоу "Эксы" Педан неожиданно оказался в суде.

Также Politeka писала, что драма разыгралась на шоу "Эксы", Александр Педан не выдержал.