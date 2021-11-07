Мать основателя компании Tesla, бизнесмена Илона Маска, 73-летняя канадско-южноафриканская модель Мэй Маск, поразила всех своим образом на важном мероприятии.

Известная 73-летняя канадско-южноафриканская модель Мэй Маск выглядит идеально для своего возраста, передает Politeka.net. Все дело в том, что она ведет здоровый образ жизни.

Звезда регулярно тренируется и четыре раза в день выходит на прогулку со своей собакой.

Кроме того, мать Маска отказалась от всего сладкого. При этом она плотно завтракает, обедает и несколько раз перекусывает черносливом или орехами, а на ужин она может доесть остатки обеда.

На недавном мероприятии - гала-вечере Fashion Trust Arabia Prize в Дохе, звезда продемонстрировала результаты работы над собой.

Мэй вышла в красивом белом с синим орнаментом платье по фигуре от украинского дизайнера Юлии Магдыч. А образ Мэй Маск дополнила сумкой Dior и массивными серьгами.

Видео с моделью собрало более 10 тысяч просмотров за три часа:

"Роскошная женщина в шикарном творении ❤️", "Какая красивая женщина! Именно таким должен быть возраст👏 платье тоже феерическое 🔥", "Ничего себе! Круто! 👏🔥", "Восторг🔥🔥🔥", "Женщина, которая кайфует в своем возрасте, и ей очень подходит это платье 👗❤️ Шикарная".

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