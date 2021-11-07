Мать основателя компании Tesla, бизнесмена Илона Маска, 73-летняя канадско-южноафриканская модель Мэй Маск, поразила всех своим образом на важном мероприятии.
Известная 73-летняя канадско-южноафриканская модель Мэй Маск выглядит идеально для своего возраста, передает Politeka.net. Все дело в том, что она ведет здоровый образ жизни.
Звезда регулярно тренируется и четыре раза в день выходит на прогулку со своей собакой.
Кроме того, мать Маска отказалась от всего сладкого. При этом она плотно завтракает, обедает и несколько раз перекусывает черносливом или орехами, а на ужин она может доесть остатки обеда.
На недавном мероприятии - гала-вечере Fashion Trust Arabia Prize в Дохе, звезда продемонстрировала результаты работы над собой.
Экс-муж Ани Лорак решил покинуть с дочерью Украину и похвастался прощальными моментами: кадры
Измученный болезнью Дикусар из "Танців з зірками" зацепил украинцев, Горбунов откликнулся: "Держись..."
Депутата с женой жестоко избили под Одессой, кадры с места ЧП: «Их внедорожник остановили…»
Украинцы рискуют остаться без субсидий, названо важное условие: «Придется оплачивать...»
Погрязший в долгах певец и звезда "Мастер Шеф" Амадор Лопес едва не оказался на улице: "Мало кто об этом знал"
Мэй вышла в красивом белом с синим орнаментом платье по фигуре от украинского дизайнера Юлии Магдыч. А образ Мэй Маск дополнила сумкой Dior и массивными серьгами.
Видео с моделью собрало более 10 тысяч просмотров за три часа:
"Роскошная женщина в шикарном творении ❤️", "Какая красивая женщина! Именно таким должен быть возраст👏 платье тоже феерическое 🔥", "Ничего себе! Круто! 👏🔥", "Восторг🔥🔥🔥", "Женщина, которая кайфует в своем возрасте, и ей очень подходит это платье 👗❤️ Шикарная".
Ранее сообщалось, 72-летняя мама Илона Маска в эпатажном наряде с декольте заставила всех ахнуть
Также, беда у Илона Маска, первые подробности и кадры с места ЧП
Politeka рассказывала, фото особняка Илона Маска слили в сеть, как живет самый богатый человек