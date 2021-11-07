Украинская актриса, звезда «Папика», Даша Петрожицкая повторила образ из популярного сериала «Баффи – истребительница вампиров», отправившись с друзьями на вечеринку.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у звезды появились фото с вечеринки, на которой она была в образе Баффи. Девушка выбрала легкое светлое платье, сверху которого надела кожаную куртку. Образ завершал осиновый кол. Друзья Петрожицкой также перевоплотились в героев из сериала.

«Кто эти персонажи? Угадаете какой групповой косплей мы вчера устроили?», - подписала фото звезда.

В комментариях ей оставили массу приятных слов. Поклонники стали угадывать, кого же изображала Петрожицкая с друзьями.

«На первой фотке подумала что там 2 Даши», «Вау, вы к Рыж ходили на Донышко))) офигенно)))», «А девушка очень красивая, вай, маленькая принцесса ты», «Ты там явно одна актриса..в камеру не смотришь», «Баффи, Спайк и Друсилла», «Киллер и курьер», - пишут пользователи сети.

Отметим, что после «Папика» Петрожицкая является одной из самых востребованных молодых актрис в Украине.

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