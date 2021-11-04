Українська актриса, зірка серіалу "Папік" Даша Петрожицька вразила несподіваним перевтіленням, взявши участь у новій фотосесії.

Як пише Politeka.net, Петрожицька, яка нещодавно стала Заслуженою артисткою України, часто бере участь у професійних зйомках, приміряючи на себе різні образи. Цього разу молода актриса зважилася на сміливий експеримент. Їй зробили зябра на шиї, перетворивши її в незвичайну казкову героїню. Складність зйомки полягала в тому, що вона відбувалася під водою. При цьому актрисі доводилося відкривати очі, щоб фото вийшли атмосферними.

"І знову мій улюблений @kryolan_ua. Тепер в образі Горгони/русалки/амфібії. Обожнюю нашу творчість. А ще новий для мене досвід...зйомка під водою", - підписала фото зірка.

У коментарях улюблениці публіки залишили масу приємних слів.

"Ну прекрасна", «Приголомшлива», «дуже круто», «несподіваний образ, але все одно ми приймемо тебе такою, якою б ти не була», «сильне фото», "вогонь", - пишуть користувачі Мережі.

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