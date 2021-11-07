Известная певица и телеведущая Ольга Цибульская, которая является подружкой и кумой Дзидзьо, удивила развлечениями на ферме с козами.

Как пишет Politeka.net, Ольга со своим сыном Нестором и своими родителями отправилась на ферму с козами, где проявила неожиданный талант. Артистку научили доить козу, чему она была невероятно рада.

«Доить я пробовала только корову, и то 1 раз в жизни. Тогда не получилось. А сегодня да!», - подписала видео довольная артистка, похваставшись своим новым талантом.

Кроме этого, Цибульская рассказала, что на ферме им устроили дегустацию сыров.

Артистка отметила, что поездка дала ей возможность вспомнить детство.

«Мое детство и родителей прошло на Полесье. В пгт Ракитное. Это такие особенные эмоции – принести своего ребенка в дом, где живет твоя бабушка. Помню, как расплакалась, когда бабушка взяла Нестора на ручки», - предалась воспоминаниям Цибульская.

Она также вспомнила, что у ее родственников всегда был полный двор коз.

Напомним, что Оля Цибульская в прозрачной блузке показала самый сок: "Осторожно!".

Как сообщала Politeka, Цибульская предупредила украинцев об опасности: "Карта заблокирована".

Также Politeka писала, что Цибульская дала ценный совет украинцам по поводу карантина: "Зашить рот...".