Відома співачка і телеведуча Ольга Цибульська поділилася своїми планами, що збирається робити після посилення карантину.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка і телеведуча Оля Цибульська, яка є кумою шоумена Dzidzio, розповіла українцям, як пережити осінню нудьгу і посилення карантину. У своїх Instagram-сторіс зірка відповіла на запитання шанувальників, серед яких був такий: "Осінь, карантин, хандра. Як пережити?".

На це Оля дала чітку відповідь, а також поділилася своїми планами, чим збирається зайнятися в період, коли через карантин скасовуються концерти і корпоративи.

"Зробити! Зробити реальні кроки до речей, на які немає часу. Я хочу нарешті зашити рот, почати займатися гітарою, освоїти фламенко, прибрати у квартирі, дописати дещо, записати дві пісні. Будівель купа у кожного. Женіть лінь і пропаде хандра", - відповіла Цибульська.

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