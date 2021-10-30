Певица Оля Цибульская, кума украинского исполнителя Дзидзьо, удивила видом вместе с певцом Виталием Козловским, оба еще и устроили зажигательные танцы.

Популярные артисты стали ведущими телевизионного утреннего шоу на одном из музыкальных телеканалов, пишет Politeka.net. Оля Цибульская и Виталий Козловский стараются подарить зрителям хорошее настроение, также примерют интересные образы.

В этот оба певца артистка появилась в красивом красном платье, а ее коллега - в костюме и сомбреро. Причиной выбора таких образов стал праздник Хэллоуина.

Примечательно, что ведущие опубликовали видео, где зажигательно танцуют.

"А вы празднуете Хэллоуин? Мы да!", - написал Козловский.

"Пластика 🔥😅", "Какие впечатляющие образы 🔥🔥🔥", "Ждём вас с нетерпением) конечно, мы тоже будем тусить 🔥", "Буду завтра с вами праздновать)))💓", "Конечно, почему бы и не попраздновать)", - написали пользователи сети.

Отметим, Оля Цибульская и Виталий Козловский не только ведут передачу, но также дружат.

Примечательно, что также Оля Цибульская дружит с Дзидзьо, с которым она крестила ребенка общей знакомой. Все слухи о романе оба артиста отрицают, к тому же певица уже несколько лет замужем.

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