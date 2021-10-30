Певица Оля Цибульская, кума украинского исполнителя Дзидзьо, удивила видом вместе с певцом Виталием Козловским, оба еще и устроили зажигательные танцы.
Популярные артисты стали ведущими телевизионного утреннего шоу на одном из музыкальных телеканалов, пишет Politeka.net. Оля Цибульская и Виталий Козловский стараются подарить зрителям хорошее настроение, также примерют интересные образы.
В этот оба певца артистка появилась в красивом красном платье, а ее коллега - в костюме и сомбреро. Причиной выбора таких образов стал праздник Хэллоуина.
Примечательно, что ведущие опубликовали видео, где зажигательно танцуют.
"А вы празднуете Хэллоуин? Мы да!", - написал Козловский.
Счастливую Софию Ротару в окружении родных засняли с младенцем на руках: "Из роддома..."
Джамала обнародовала редкие кадры с мужем, который младше ее на 8 лет: "Красивые такие все"
Шмыгаль поделился прогнозом о пике коронавируса: "мы ожидаем выхода на плато"
"Госпожа Зарицкая": похудевшая солистка KAZKA впечатлила видом в наряде с прозрачными вставками
Власова после вылета из "Танців з зірками" рассказала правду, о которой молчала: "Теперь я могу..."
"Пластика 🔥😅", "Какие впечатляющие образы 🔥🔥🔥", "Ждём вас с нетерпением) конечно, мы тоже будем тусить 🔥", "Буду завтра с вами праздновать)))💓", "Конечно, почему бы и не попраздновать)", - написали пользователи сети.
Отметим, Оля Цибульская и Виталий Козловский не только ведут передачу, но также дружат.
Примечательно, что также Оля Цибульская дружит с Дзидзьо, с которым она крестила ребенка общей знакомой. Все слухи о романе оба артиста отрицают, к тому же певица уже несколько лет замужем.
Напомним, Козловский "накинулся" на куму Дзидзьо Цибульскую
А еще Politeka сообщала, что кума DZIDZIO Цибульская объявила Козловскому о своем уходе и обалдела от реакции
Также Politeka сообщала, что кума Дзидзьо Цибульская расплакалась из-за забега мужа, которого скрывает много лет