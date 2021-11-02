Известная певица и телеведущая Ольга Цибульская поделилась своими планами, что собирается делать после усиления карантина.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица и телеведущая Оля Цибульская, которая является кумой шоумена Dzidzio, рассказала украинцам, как пережить осеннюю хандру и усиление карантина. В своих Instagram-сторис звезда ответила на вопросы поклонников, среди которых был такой: "Осень, карантин, хандра. Как пережить?".

На это Оля дала четкий ответ, а также поделилась своими планами, чем собирается заняться в период, когда из-за карантина отменяются концерты и корпоративы.

"Сделать! Сделать реальные шаги к вещам, на которые нет времени. Я хочу наконец-то зашить рот, начать заниматься гитарой, освоить фламенко, убрать в квартире, дописать кое-что, записать две песни. Зданий куча у каждого. Гоните лень и пропадет хандра", - ответила Цибульская.

Напомним, Кума Дзидзьо Цибульская в прозрачной блузе показала, чего боятся все мужчины: "Осторожно!".

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