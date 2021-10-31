Певица Оля Цибульская, кума артиста Дзидзьо, насмешила шуточным видео в честь Хэллоуина, показав самые большие мужские страхи.
Снимать ролик 35-летней Цибульской помогала ее юная подружка-блогерша Влада Юрченко, известная под ником "podrrostok". Соответствующими кадрами певица поделилась в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).
"Осторожно, костюмы на Хэллоуин, которых реально испугаются мужчины 👻😂. Допиши свой вариант, буду "лайкать" профили самым смешным", - говорится в подписи.
На кадрах Цибульская предстала в прозрачной блузе и коротеньком кожаном комбинезоне. Оля и ее напарница держали в руках плакаты, на которых было написано, чего же именно бояться все мужчины: "Неожиданная выписка с кредитки"; "Немытая посуда"; "Ответственность"; "Температура 36,7" и "Тишина во время се*са".
Счастливую Софию Ротару в окружении родных засняли с младенцем на руках: "Из роддома..."
Счастливую Софию Ротару в окружении родных засняли с младенцем на руках: "Из роддома..."
Жена ведущего "Україна має талант" Решетника поделилась неприятным известием: "Я не понимаю..."
Солистка KAZKA Зарицкая подогрела слухи о романе с известным певцом: "Это моя девушка"
Украинцев ждут новые ограничения с 1 ноября: что под запретом
Пользователи оценили шутку, оставив уйму комментариев:
"🔥🔥ржака😍"
"Немытая посуда это жесть😂"
"Браво🔥"
"Разбитый бампер ❤️"
"Порядок в шкафчике с инструментами или гараже😂"
Напомним, Цибульская устроила соревнования с юной блогершей, показав, кто здесь главная: "В сельском клубе зажигали..."
Как сообщала Politeka, кума Дзидзьо Цибульская с Козловским впечатлили образами в честь Хэллоуина: зажигательное видео
Также Politeka писала, что кума Дзидзьо Цибульская в прозрачных штанах раскрыла свою внутреннюю "Саманту": "Воплощение женской красоты"