Певица Оля Цибульская, кума артиста Дзидзьо, насмешила шуточным видео в честь Хэллоуина, показав самые большие мужские страхи.

Снимать ролик 35-летней Цибульской помогала ее юная подружка-блогерша Влада Юрченко, известная под ником "podrrostok". Соответствующими кадрами певица поделилась в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

"Осторожно, костюмы на Хэллоуин, которых реально испугаются мужчины 👻😂. Допиши свой вариант, буду "лайкать" профили самым смешным", - говорится в подписи.

На кадрах Цибульская предстала в прозрачной блузе и коротеньком кожаном комбинезоне. Оля и ее напарница держали в руках плакаты, на которых было написано, чего же именно бояться все мужчины: "Неожиданная выписка с кредитки"; "Немытая посуда"; "Ответственность"; "Температура 36,7" и "Тишина во время се*са".

Пользователи оценили шутку, оставив уйму комментариев:

"🔥🔥ржака😍"

"Немытая посуда это жесть😂"

"Браво🔥"

"Разбитый бампер ❤️"

"Порядок в шкафчике с инструментами или гараже😂"

Напомним, Цибульская устроила соревнования с юной блогершей, показав, кто здесь главная: "В сельском клубе зажигали..."

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