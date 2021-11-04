Співачка Оля Цибульська, яка є кумою розведеного соліста гурту Дзідзьо Михайла Хоми, розповіла про небезпеку українцям
Як пише Politeka.net, Оля Цибульська є популярною співачкою. Зірка стала кумою Михайлу Хомі, який нещодавно розлучився з виконавицею SLAVIA. Оля активно веде сторінку в Instagram, де ділиться всім цікавим.
На нових сторіс Оля вирішила розповісти про проблему.
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"Добрий ранок. Дзвонить у мене телефон о восьмій ранку, я піднімаю трубку, а там якийсь голос. Жінка робот каже: "у вас змінився розрахунковий рахунок карти, карта заблокована, давайте оновимо дані. І ти не прокинувшись думаєш, ну, напевно. Коротший. Не ведіться на ідіотів, особливо на тих, які думають, що ми такі з вами".
"Шухер. Будьте обережні. Всім класного дня", - написала під роликами Ольга.
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