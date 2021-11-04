Певица Оля Цибульская, которая является кумой разведенного солиста группы Дзидзьо Михаила Хомы, рассказала об опасности украинцам

Как пишет Politeka.net, Оля Цибульская является популярной певицей. Звезда стала кумой Михаилу Хоме, который недавно развелся с исполнительницей SLAVIA. Оля активно ведет страничку в Инстаграм, где делится всем интересным.

На новых сторис Оля решила рассказать о проблеме.

"Доброе утро. Звонит у меня телефон в восемь утра, я поднимаю трубку, а там какой-то голос. Женщина робот говорит: "У вас сменился расчетный счет карты, карта заблокирована, давайте обновим данные. И ты не проснувшись думаешь, ну, наверное. Короче. Не ведитесь на идиотов, особенно на тех, которые думают, что мы такие с вами".

"Шухер. Будьте осторожны. Всем классного дня", - написала под роликами Ольга.

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